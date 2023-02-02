В Ростовской области годовая инфляция в декабре 2022 года составила 12,1%.

Меж тем рост цен на продукты и бытовую технику замедлился, а на услуги с точностью наоборот – ускорился.

Из-за хорошего урожая гречихи и пшеницы в Ростовской области в годовом выражении подешевела гречка и замедлился рост цен на муку.

Замедлился годовой рост цен из-за сдержанного спроса на товары длительного пользования на бытовую технику, легковые автомобили и шины, а ноутбуки, смартфоны и телевизоры подешевели.

А вот на услуги рост цен ускорился. В первую очередь, на это повлияла индексация тарифов ЖКХ, которую провели в декабре.

Стоит отметить, что, по прогнозу Банка России, инфляция продолжит снижаться и весной 2023 года может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.