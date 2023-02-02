Политики считают, что 44-й ФЗ давно перестал являться панацеей от коррупционных схем.

Идею приостановки действия закона о госзакупках необходимо поддержать, поскольку процедуры стали ограничивать возможность оперативных действий в текущей ситуации, сообщает РИА Новости, ссылаясь на члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева.

1 февраля на пленарном заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести временный мораторий на закон о контрактной системе на время проведения специальной военной операции, отметив, что регионы смогут быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры.

«Понимая специфику сегодняшнего дня, законодатели должны стремиться, чтобы вся система госзакупок соответствовала духу времени. На деле сегодня федеральные органы власти и региональные власти теряют время, проходя через всю длинную систему госзакупок», — сказал Хамзаев.

Законодатель считает, что в нынешнее время «24/7» требуются оперативные решения всей системы: от федеральных ведомств до регионов. 44-й ФЗ давно перестал являться панацеей от коррупционных схем, в то время как в полную меру заработали правоохранительные органы.