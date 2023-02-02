По данным специалистов донского гидрометцентра, в первых числах февраля ожидается снег и гололедица.

Донской ОБДПС ГИБДД № 2 предупреждает жителей Дона о том, что на дорогах (особенно на трассе) и при переходе проезжих частей стоит быть предельно внимательными. Водителям авто стоит быть бдительными за рулем, не лихачить и соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендуется переходить проезжую часть, убедившись, что их пропустят автомобилисты.

По информации комвзвода 1 взвода 2 роты Донского ОБДПС ГИБДД № 2 И. Нестерюка, на территории обслуживания батальона в этом году зарегистрированы 7 ДТП, 3 человек погибли (в том числе 1 ребёнок).

К слову, в этом году сотрудниками ГИБДД на трассе в районе Каменска задержано 8 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, 57 пешеходов нарушили ПДД, 48 человек выехали на полосу встречного движения.