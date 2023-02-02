Также есть другой вариант: получить стопроцентную компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку.

Бесплатные путевки и компенсация за самостоятельно приобретенные путевки детям лиц, призванных на военную службу по мобилизации, предоставляются при условии, что на момент подачи заявления один из родителей проходит военную службу по мобилизации. При этом доходы семьи и имущественная обеспеченность не учитываются при назначении меры поддержки.

Подробности можно узнать в каменском Управлении соцзащиты по телефонам: 8 (86365) 7-75-46, 8 (86365) 7-16-62.