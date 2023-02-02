Пообщаться с руководителем Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексеем Лукьяновым можно будет 9 февраля в 14.00.

Чиновник ответит на вопросы в общественной приемной по адресу: г. Каменск-Шахтинский пр. Карла Маркса 62, комната № 5 (ДК им. Гагарина). Об этом сообщает городская администрация.

Чтобы попасть на прием, необходима предварительная запись. До 7 февраля нужно позвонить по телефону: +7 (86365) 7–08–66.

Время работы колл-центра:

С 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).