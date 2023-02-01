Посетить экспозицию жители и гости Ростова смогут на станции Ростов Главный 10 февраля в 19.57.

«Это, кстати, единственный в мире интерактивный музей «в движении». Он представляет собой художественную инсталляцию, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. Каждый из вагонов олицетворяет собой тот или иной военный период. Считаю, что это хорошая возможность взрослым вспомнить историю Родины и познакомить с ней ближе своих детей», – пишет глава администрации города Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.

Отметим, что выставочные мероприятия пройдут 11, 12, 13 и 14 февраля.