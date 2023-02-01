Обнародованы данные исследования, в котором приняли участие 370 россиян. У респондентов спрашивали про условия, в которых они слушают музыку.

Опрос показал, что большинство жителей РФ, а именно 34%, чаще всего предпочитают слушать музыку, пока едут в машине. На втором месте (23%) меломанят, когда делают домашние дела. Также среди популярных вариантов — в общественном транспорте и при занятиях спортом, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на исследование аналитиков медиахолдинга Rambler&Co и Hi Fi-стриминга «Звук».

Опрос проходил с 17 по 25 января 2023 года, в котором приняли участие 370 тысяч россиян (74% мужчин и 26% женщин).