Для тех, кто часто посещает донскую столицу, стоит знать, что одностороннее движение появится на ул. Города Волос и ул. Тельмана. Об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.

На последний прием к чиновнику обратилась жительница ул. Тельмана. Она попросила сделать движение машин на ул. Города Волос односторонним.

«В настоящее время на этой дороге систематически наблюдаются ситуации, при которых затруднен разъезд встречного транспорта из-за припаркованных с двух сторон транспортных средств. В рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и пропускной способности дорог на этой улице предусмотрена организация одностороннего дорожного движения в восточном направлении на участке от пер. Университетского до пер. Крепостного», — сообщает Логвиненко.

Также сити-менеджер добавил, что одновременно будет введено одностороннее движение на этом же отрезке на ул. Тельмана в противоположном западном направлении.

Запустить движение по новой схеме дорожники обещают к лету. До этого времени предстоит установить соответствующие дорожные знаки и нанести разметку, а также проинформировать жителей о грядущих изменениях.