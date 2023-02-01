С 1 января прошлого года больничный лист можно оформить только в электронном виде.

Портал ОБЪЯСНЯЕМ.РФ напомнил, что нужно сделать, чтобы получить больничный и как он рассчитывается.

Так, чтобы открыть больничный, нужно посетить врача или вызвать его на дом. Распечатывать лист нетрудоспособности, чтобы предоставить на работу, не нужно.

Получить информацию по электронному больничному можно:

на портале госуслуг;

в личном кабинете на сайте СФР.

Для расчета оплаты больничного листа используется средний заработок за предыдущие два года: например, за 2021-й и 2022-й. При этом он не может превышать 1 032 000 рублей за 2022 год и 966 000 рублей за 2021 год.

Если в эти годы у человека не было заработка либо средний доход оказался ниже минимального размера оплаты труда, то пособие рассчитывается из МРОТ.

Также на размер выплаты влияет страховой стаж:

100% от среднего заработка — при стаже более 8 лет;

80% — при стаже от 5 до 8 лет;

60% — при стаже менее 5 лет.

Максимальная оплата больничного за день в 2023 году — 2736,99 рубля.

За неделю по листку нетрудоспособности могут начислить до 19 158,93 рубля.