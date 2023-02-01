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Максимальная оплата больничного за день в 2023 году составляет 2736 рублей
С 1 января прошлого года больничный лист можно оформить только в электронном виде.
Портал ОБЪЯСНЯЕМ.РФ напомнил, что нужно сделать, чтобы получить больничный и как он рассчитывается.
Так, чтобы открыть больничный, нужно посетить врача или вызвать его на дом. Распечатывать лист нетрудоспособности, чтобы предоставить на работу, не нужно.
Получить информацию по электронному больничному можно:
- на портале госуслуг;
- в личном кабинете на сайте СФР.
Для расчета оплаты больничного листа используется средний заработок за предыдущие два года: например, за 2021-й и 2022-й. При этом он не может превышать 1 032 000 рублей за 2022 год и 966 000 рублей за 2021 год.
Если в эти годы у человека не было заработка либо средний доход оказался ниже минимального размера оплаты труда, то пособие рассчитывается из МРОТ.
Также на размер выплаты влияет страховой стаж:
- 100% от среднего заработка — при стаже более 8 лет;
- 80% — при стаже от 5 до 8 лет;
- 60% — при стаже менее 5 лет.
Максимальная оплата больничного за день в 2023 году — 2736,99 рубля.
За неделю по листку нетрудоспособности могут начислить до 19 158,93 рубля.