В этом году мимозой стали торговать уже в конце января. Хотя обычно сезон приходится аккурат к 8 Марта.

Дело в том, что в этом году в Сочи и в Абхазии, откуда к нам везут эти цветы, экзотические растения распустились раньше привычного. Теплая осень без отрицательных температур и аналогичный декабрь также спровоцировали раннее цветение подснежников и морозника.

В Каменске во флористических салонах уже вовсю торгуют привозными первоцветами и опасаются, что к празднику они уже могут отцвести и пропасть с витрин.