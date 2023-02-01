Автобус № 5 делает десять рейсов в день из Каменска до Заводского (остановка в х. Масаловка) и девять обратно. 25-й автобус шесть раз в день ходит из Каменска, семь – из Заводского.

Ныне действующий график работы маршрутов №№ 5 и 25 опубликовала администрация Каменска-Шахтинского.

Маршрут № 5

рабочие дни

От комбината: 6.30 7.40 13.15 14.15 16.25 17.15 19.20

От хлебозавода: 11.20 13.00 19.00

От Масаловки: 5.50 7.10 8.10 12.00 13.45 14.55 16.55 17.45 19.50

Примечание. В рабочие дни рейс на 11.20 от хлебозавода выполняется без заезда на комбинат, а рейсы на 12.00 и 19.50 от Масаловки выполняются до хлебозавода без заезда на Комбинат.

выходные дни

От комбината: 6.30 7.40 16.00 19.21

От хлебозавода: 11.20 13.00 14.45 19.00

От Масаловки: 5.50 7.10 8.10 12.00 13.45 15.25 16.30 19.50

Примечание. По выходным дням рейсы на 11.20 13.00 14.45 выполняются от хлебозавода без заезда на комбинат, а рейсы на 12.00 13.45 и 19.50 от Масаловки выполняются до хлебозавода без заезда на комбинат.

Маршрут № 25

ежедневно

От ж/д вокзала: 7.27 9.07 11.38 13.30 17.02 20.10

от Машзавода (ост. Парковая): 6.35 8.15 10.00 12.25 14.20 18.00 21.00

Напоминаем, автобус № 5 следует из Каменска по пер. Станционному через новый мост, по дороге Каменск – Красновка до ул. Тимирязева в х. Масалова.

Автобус № 25 ходит от городского железнодорожного вокзала по ул. Кирова, пр. Карла Маркса, пер. Крупской, ул. Освобождения, ул. Ворошилова по трассе М4 «Дон» до Заводского.