Утром 1 февраля заводчанам пришлось выезжать из микрорайона на трассу с черепашьей скоростью. Снег под колесами машин быстро превратился в каток.

Почему эту дорогу не обработали пескосоляной смесью, «ПИК» поинтересовался в ООО «Компас 1», которая отвечает за содержание дорог в Каменске. Там пояснили, что участок дороги от мкр. Заводского до трассы М4 «Дон» является собственностью Каменского района. То есть чистить снег и бороться с гололедом должен районный подрядчик.

Напомним, в этом году за содержание дорог в Каменском районе отвечает компания АО «Региональные дороги».