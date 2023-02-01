Происшествие случилось утром 31 января. Об этом сообщили многие СМИ в своих телеграм-каналах.

Официальной информации, что произошло с заместителем главы администрации Таганрога по ЖКХ Егором Долматовым, не появлялось, история обрастала различными версиями. Только в 17.00 вышел официальный комментарий в пресс-службе ГУ МВД по РО, где сказано, что 31 января в дежурную часть поступил звонок из горбольницы. Медицинские работники сообщили, что к ним обратился мужчина с огнестрельным ранением руки. Со слов пострадавшего, ранение он получил из-за неосторожного обращения с оружием.

Отметим, Егор Долматов был назначен на должность заместителя главы по ЖКХ накануне происшествия, 27 января. Ранее он пять лет занимал пост главы Пролетарского района Ростова-на-Дону.