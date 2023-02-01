В Ростовской области проиндексированы на 11,9% некоторые пособия на детей, материнский капитал, выплаты инвалидам и еще несколько видов соцподдержки, которые предоставляет Социальный фонд России.

В частности, с 20 472,77 до 22 909,03 руб. увеличился размер единовременного пособия при рождении ребенка, до 8,5 тыс. руб. вырос минимальный размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком, до 15,5 тыс. руб. – ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего по призыву.

Полный список новых размеров пособий читайте в следующем номере «ПИКа» от 8 февраля.