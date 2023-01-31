За 2022 год на Дону выявлено 77 случаев дачи взятки. Это в 2,5 раза больше количества преступлений за предыдущий год (30).

Согласно статистике, по данному показателю в текущем году регион поднялся на 13-ю строчку рейтинга после 43-го места в 2021 году. Кроме того, количество преступлений с получением взятки в 2022 году уменьшилось на 41,6% — 80 случаев против 137 годом ранее. С восьмого места в 2021 году Дон спустился на 18-ю строчку. В статистике также указано, что в Ростовской области за минувший год нет нераскрытых дел по указанным преступлениям.