По данным федерального Роспотребнадзора, с 23 по 29 января в России зарегистрировано 45,5 тыс. случаев COVID-19, что на 20% больше, чем неделей раньше.

Преобладают по-прежнему геноварианты штамма «омикрон».

В Каменске-Шахтинском на четвертой неделе января коронавирусной инфекцией заболели 11 человек (на третьей неделе 7).

Как отмечается в сообщении Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей в России выросла на 7% и составила 918 тысяч случаев. Преобладающими остаются вирусы гриппа – на них приходится почти 67% от общего числа выявленных респираторных инфекций. Продолжает распространяться грипп B, при котором у пациентов чаще регистрируются случаи пневмонии.

Однако в Каменске на четвертой неделе зарегистрирован спад заболеваемости ОРВИ. С 23 по 29 января в городе заболели 377 человек (на третьей неделе 423). Об этом «ПИКу» сообщила начальник территориального отдела Роспотребнадзора Валентина Тыквинская.