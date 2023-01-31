Обнародованы самые необычные и редкие имена, которыми называли детей в столице РФ в 2022 году.

Самыми необычными именами новорожденных в Москве стали Урал, Авокадий и Лавр-Космос, а также Астра, Муза и Бриллиант, сообщают РИА НОВОСТИ.

Самыми популярными именами младенцев стали Александр и София или Софья. В топ-3 мужских имен вошли также Михаил и Максим, эти имена держат планку с 2015 года.

Среди девочек второе и третье место по популярности также занимают Мария и Анна.