Происшествие случилось 25 января в детском саду во время дневной прогулки.

Злополучная горка находилась на территории детского сада в Екатеринбурге и была огорожена с двух сторон. Трехлетняя девочка забралась на нее и застряла в ограждении. Пытаясь освободиться, она зацепилась шарфом.

Когда дети возвращались в группу с прогулки, воспитатель не сразу хватилась ребенка. После того как девочку нашли, ей сразу вызвали скорую помощь. Тогда уточнялось, что состояние пострадавшей было стабилизировано.

31 января со ссылкой на собственный источник портал E1.ru сообщил, что девочка скончалась.