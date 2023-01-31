Сама премьера режиссера Клима Шипенко состоится 12 апреля, а на экранах кинотеатров он выйдет через неделю – 20 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Первого канала».

«Вызов» — первый художественный фильм, который был снят в космосе, на Международной космической станции (МКС). Космическая драма является совместным проектом «Первого канала», «Главкосмоса», госкорпорации «Роскосмос», студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START при поддержке Фонда кино. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что «Вызов» откроет кинофестиваль «Циолковский», который пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля.

По сюжету женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта. В фильме снимались: космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Шипенко. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко, актеры Милош Бикович, Владимир Машков и другие.