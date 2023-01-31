По сообщению Роспотребнадзора, в российских магазинах запускается новая технология борьбы с просроченными продуктами с помощью цифровой маркировки «Честный знак».

Эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции российские власти планирую провести с 1 февраля по 1 августа этого года.

Действовать технология будет следующим образом: в момент сканирования товара на кассе продавец получит информацию о сроке годности. Если система зафиксирует просрочку, то она заблокирует транзакцию. Таким образом, если такой товар по ошибке окажется в корзине у покупателя, его продажа станет технически невозможной. Отмечается, что в эксперименте будут участвовать отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки и т.д.

Первым участником проекта стала сеть магазинов «Магнит», в которых уже с января постепенно запускают систему блокировки продаж просроченной молочной продукции на основе данных системы маркировки.

