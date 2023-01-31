анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 1 февраля!
Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 5-го выпуска «ПИКа» в 2023 году.
Читайте в номере:
- Огуречная недостаточность. И что теперь, окрошки до майских не видать, как в прошлом веке? Город давно отвык от дефицита свежих огурцов в зимний сезон, но пустые прилавки на этой неделе заставили любителей пупырчатых поволноваться. Что случилось с поставками овоща в Каменск — мы выяснили. »2, 13
- Когда сеять, когда сажать. Календарь для садоводов и огородников на 2023 год. »20-21
- Девиц задержали у Каменска с массой запрещенки. »6
- Почему заплаток не хватает даже на сезон? Версия компании «Автодор», почему ямочные ремонты дорог в Каменске столь малоэффективны. »8-9
- Каменск может отказаться от речной воды? В этом уверен каменчанин Анатолий Буденис, который провел собственное исследование водяной проблемы города. »8, 9
- Названа сумма, которую дают на новую набережную в 2023 году. »3
- Кому какой проездной положен. Как известно, региональные льготники опять смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно, а федеральные льготники — льготным проездом. Подробнее обо всех изменениях рассказала корреспонденту «ПИКа» начальник каменского Управления социальной защиты Ольга Тарасова. »37