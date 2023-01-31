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Новое название трассы М-21 — «Сталинград — Каменск-Шахтинский»
Правда, на ближайшие три дня: на въездах в Волгоград в канун 80-летия завершения Сталинградской битвы установили дорожные знаки с героическим названием города.
Город носит имя Сталинград девять дней в году:
- 2 февраля — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;
- 23 февраля — в День защитника Отечества;
- 8 мая — День присвоения городу Волгограду почетного звания «город-герой»
- 9 мая — в День Победы
- 22 июня — в День памяти и скорби
- 2 сентября — в День окончания Второй мировой войны;
- 23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией;
- 19 ноября — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом;
- 9 декабря — День Героев Отечества.