Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Новое название трассы М-21 — «Сталинград - Каменск-Шахтинский»
Фото t.me/boris_rozhin

общество

Новое название трассы М-21 — «Сталинград — Каменск-Шахтинский»

Опубликовано

Правда, на ближайшие три дня: на въездах в Волгоград в канун 80-летия завершения Сталинградской битвы установили дорожные знаки с героическим названием города.

Город носит имя Сталинград девять дней в году:

  • 2 февраля — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;
  • 23 февраля — в День защитника Отечества;
  • 8 мая — День присвоения городу Волгограду почетного звания «город-герой»
  • 9 мая — в День Победы
  • 22 июня — в День памяти и скорби
  • 2 сентября — в День окончания Второй мировой войны;
  • 23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией;
  • 19 ноября — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом;
  • 9 декабря — День Героев Отечества.

Похожие темы:,

Другое в рубрике общество

Вверх