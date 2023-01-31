Жители Каменска-Шахтинского обеспокоены тем, что состояние проезжей части на ул. Профильной ухудшается несмотря на то, что ее каждый год латают.

Почему так происходит? Мнения у горожан на этот счет разные. Одни считают, что дороги убивают сотни грузовых машин, ежедневно проезжающих по этой улице. Другие настаивают на том, что подрядчики некачественно выполняют ямочный ремонт. А третьи уверены, что пришла в негодность основа этой дороги: система водостоков, некогда существовавшая на ул. Профильной, давно заилилась, и осадки подмывают ее. А значит, этой дороге требуется не просто капитальный ремонт, а реконструкция.

Подробнее о проблеме городских дорог читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 1 февраля.