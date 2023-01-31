Все детские выплаты социального фонда в Ростовской области поступают каждого 3-го числа нового месяца за предыдущий.

С января этого года ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет передана из органов социальной защиты населения Социальному фонду России. В этой связи за текущий месяц деньги родителям были перечислены 17 января. В дальнейшем, начиная с марта, выплата на первого ребенка будет осуществляться 3-го числа каждого нового месяца – в единый день доставки всех детских пособий Социального фонда. Деньги будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий – например, в марте за февраль или в апреле за март.