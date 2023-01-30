Госдума хочет помешать управляйкам подделывать подписи в протоколах.

Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение ГД.

«Если просто, то законопроект направлен на борьбу с коллективной безответственностью, когда те или иные решения после проведения собраний в заочной форме оказываются липовыми. Сегодня просто невозможно идентифицировать конкретное лицо, которое принимает от собственников помещений письменные решения по вопросам повестки общего собрания и вносит данные в государственную информационную систему ЖКХ. А потом вдруг оказывается, что управляющие компании принимали непопулярные решения, а в оправдание ссылались на протокол собрания собственников жилья, который никто в глаза не видел и не подписывал», – пишет в соцсетях депутат ГД Антон Гетта.

Законопроектом депутаты предлагают наделять полномочиями администратора общего собрания физлицо из числа собственников помещений в данном доме или должностное лицо управляющей компании, которая осуществляет управление данным многоквартирным домом. Важно, что в каждом случае выявления поддельных протоколов проведения собраний за ними будут стоять конкретные имя и фамилия.

А подделка протокола грозит ограничением свободы сроком до двух лет, либо принудительными работами до двух лет, либо арестом до полугода, либо лишением свободы до трех лет.