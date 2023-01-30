Президент РФ Владимир Путин дал поручение ввести в первичном звене здравоохранения должность врача-стажера, на которой смогут работать ординаторы со второго года обучения.

Об этом говорится в перечне поручений опубликованном на сайте Кремля* по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Соответствующие изменения должны быть внесены в законодательство России до 15 июля этого года. Работать начинающие врачи будут по получаемой в ординатуре специальности под руководством врачей-наставников. Остается добавить, что такая практика уже применялась при дефиците кадров в период пандемии COVID-19, но документально не была оформлена.