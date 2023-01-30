Россиян ожидают короткая рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом сообщил Роструд в своем Telegram-канале.

В этом году День защитника Отечества, который отмечаем 23 февраля, выпадает на четверг. Этот день является праздничным и нерабочим. Перенос выходного дня с воcкресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля, позволит отдыхать четыре дня – с 23 по 26 феврaля.

Соответственно, работать в предпоследнюю неделю февраля придется всего три дня – 20, 21 и 22 февраля. А поскольку 22 февраля является предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час.

В Роструде также подчеркивают, что при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем. Международный женский день 8 Марта в 2023 году выпадает на среду, поэтому присоединить его к выходным не получается. Поэтому отмечать женский праздник будем всего один день.