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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Программу регионального маткапитала продлили еще на пять лет

власть

Маткапитал проиндексируют почти на 12%

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С 1 февраля материнский капитал проиндексируют на уровень фактической инфляции. 

Так, для семей с одним ребенком он составит 586 946,72 руб. и 775 628,25 руб. — для семей, в которых появился второй ребенок, если до его появления права на маткапитал не возникало. Доплата при рождении второго ребенка в случае, когда семья ранее уже оформляла материнский капитал, составит 188 681,53 руб.

Также, кроме маткапитала, на 11,9 % вырастет ряд других пособий, например:

  • единовременное пособие при рождении ребенка составит 22 909,03 руб.;
  • минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком достигнет 7925,71 руб.

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