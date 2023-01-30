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Маткапитал проиндексируют почти на 12%
С 1 февраля материнский капитал проиндексируют на уровень фактической инфляции.
Так, для семей с одним ребенком он составит 586 946,72 руб. и 775 628,25 руб. — для семей, в которых появился второй ребенок, если до его появления права на маткапитал не возникало. Доплата при рождении второго ребенка в случае, когда семья ранее уже оформляла материнский капитал, составит 188 681,53 руб.
Также, кроме маткапитала, на 11,9 % вырастет ряд других пособий, например:
- единовременное пособие при рождении ребенка составит 22 909,03 руб.;
- минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком достигнет 7925,71 руб.