С 1 февраля материнский капитал проиндексируют на уровень фактической инфляции.

Так, для семей с одним ребенком он составит 586 946,72 руб. и 775 628,25 руб. — для семей, в которых появился второй ребенок, если до его появления права на маткапитал не возникало. Доплата при рождении второго ребенка в случае, когда семья ранее уже оформляла материнский капитал, составит 188 681,53 руб.

Также, кроме маткапитала, на 11,9 % вырастет ряд других пособий, например: