Воспитанники тренера высшей категории СШОР № 1 Валентины Шпильковой стали обладателями многочисленных побед на первенстве РО по легкой атлетике среди юношей и девушек 2008-2009 г.р.

Соревнования, в которых приняли участие около 400 сильнейших спортсменов региона, проходили с 27 по 29 января в Ростове. По итогам состязаний в толкании ядра обладательницей первого места стала Таисия Куликова, послав снаряд на 10 м 68 см.

По программе пятиборья золотую победу одержала Анастасия Лядинская. Равных каменской спортсменке не было: разрыв между первым и вторым местами составил 321 очко. Результаты Анастасии: бег на 60 м с барьерами – 9,43 сек, прыжки в высоту – 151 см, толкание ядра – 10 м 06 см, прыжок в длину – 4 м 57 см, бег 800 м – 2,57 сек.

В барьерном беге серебряным призером первенства стала Нелли Цветкова с результатом 9,90 сек. Все спортсменки – учащиеся СШ № 9.

В состав сборной команды РО по многоборью вошла Анастасия Лядинская, которая будет представлять каменскую школу на первенстве РФ по многоборью.