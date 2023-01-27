технологии
За сбои в интернете компании поплатятся рублем
За неустойчивую работу интернета грозит штраф до 50 тыс. руб.
С 1 февраля за неисполнение требований по обеспечению устойчивой, безопасной и целостной работы интернета на территории РФ будут привлекать к ответственности операторов связи, собственников или иных владельцев технологической сети, не сумевших обеспечить устойчивую работу средств связи, обеспечивающую взаимодействие с другими операторами, в том числе находящихся за пределами территории России.
Таким образом, штраф составит:
- для граждан – от 3000 до 5000 руб.
- для должностных лиц – от 5000 до 10 000 руб.
- для индивидуальных предпринимателей – от 10 000 до 20 000 руб.
- для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.