Прошедшая рабочая неделя порадовала солнечными днями. Но, увы, последние январские выходные, по прогнозам синоптиков, обещают быть пасмурными.

Так, в субботу, 28 января, небо над Каменском затянут плотные облака, однако осадков не предвидится, как, впрочем, и мороза в дневные часы. Днем столбики термометров покажут 0…+1 °С, ночью -3…-5. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный 4-7 м/с с порывами до 9 м/с. В воскресенье, 29 января, температура воздуха днем -1…+1 °С, ночью опустится до -2…-4 °С. Во второй половине дня ожидается небольшой снег с дождем.