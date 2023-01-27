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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сотрудники каменских предприятий удостоены почетного звания

общество

Сотрудники каменских предприятий удостоены почетного звания

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Губернатор Василий Голубев присвоил звание «Лучший работник промышленного комплекса Дона» 19 гражданам, среди которых есть и каменчане. 

Звания удостоены те, кто наиболее отличился в 2022 году. В числе получивших награду:

  • Ольга Лебедева – начальник лаборатории № 4 (с УПО) ФКП «Комбинат «Каменский», г. Каменск-Шахтинский;
  • Виктор Полтараков – слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда мастерской по ремонту оборудования электроцеха АО «Каменскволокно», г. Каменск-Шахтинский.
  • Также лучшим работником стала начальник ткацкого производства ОАО «Донецкая Мануфактура М» из соседнего Донецка Галина Кострубина.

Звание «Лучшего» для работников промышленных предприятий учреждено по инициативе губернатора в 2012 году.

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