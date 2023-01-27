Губернатор Василий Голубев присвоил звание «Лучший работник промышленного комплекса Дона» 19 гражданам, среди которых есть и каменчане.

Звания удостоены те, кто наиболее отличился в 2022 году. В числе получивших награду:

Ольга Лебедева – начальник лаборатории № 4 (с УПО) ФКП «Комбинат «Каменский», г. Каменск-Шахтинский;

– начальник лаборатории № 4 (с УПО) ФКП «Комбинат «Каменский», г. Каменск-Шахтинский; Виктор Полтараков – слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда мастерской по ремонту оборудования электроцеха АО «Каменскволокно», г. Каменск-Шахтинский.

– слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда мастерской по ремонту оборудования электроцеха АО «Каменскволокно», г. Каменск-Шахтинский. Также лучшим работником стала начальник ткацкого производства ОАО «Донецкая Мануфактура М» из соседнего Донецка Галина Кострубина.

Звание «Лучшего» для работников промышленных предприятий учреждено по инициативе губернатора в 2012 году.