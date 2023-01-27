Вступил в силу федеральный закон, позволяющий владельцам жилья получать сведения о зарегистрированных в нем лицах без согласия «тайных жильцов» и бесплатно.

Данный закон был принят на основе того, что на практике распространены случаи, когда покупатели жилых помещений требуют от продавцов официальных доказательств отсутствия в продаваемой недвижимости лиц, зарегистрированных по месту жительства, и пребывания, вплоть до нотариального удостоверения.

Ранее выяснить, кто тайно прописан в жилье, было крайне проблематично, так как личные данные нельзя было разглашать без согласия «тайных жильцов». Теперь собственники получили право самостоятельно запрашивать и получать данную информацию.

В законе указан перечень сведений о прописанных, которые вправе получить хозяин квартиры: ФИО, дата и место рождения, дата регистрации по месту жительства.

«Порядок предоставления адресно-справочной информации и порядок организации и ведения адресно-справочной работы устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел», – говорится в документе.

Отметим, что новый ФЗ* принят по инициативе депутатов Заксобрания Ростовской области.

* Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»