4 февраля вступает в силу ФЗ*, согласно которому у регионов РФ появилось право передавать льготникам невостребованное жилье, предназначавшееся для уволенных в запас военных.

Как сообщает «Парламентская газета», «получить жилплощадь подобным образом смогут ветераны Великой Отечественной войны, члены их семей, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды-чернобыльцы, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий».

Ранее квартира, предназначавшаяся военным, могла остаться невостребованной, например, из-за смерти собственника, отказа от жилья или в связи с переездом. При этом регионы были вынуждены содержать такое жилье за счет собственных средств, а передать его другим претендентам у них права не было.

*О внесении изменений в ст. 3 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».