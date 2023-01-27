Согласно данным аналитической компании DSM Group, в прошлом году больше всего взлетели цены на обезболивающие, иммуностимулирующие и седативные средства. Об этом сообщают информационный портал iz.ru.

В декабре прошлого года стоимость обезболивающих препаратов была на 18,9% выше, чем годом ранее, на иммуностимуляторы — на 17,5%, на седативные средства — на 16%. В топ по росту стоимости также вошли жаропонижающие и антигистаминные препараты, которые стали дороже на 15,5% и 10,8% соответственно.

Примечательно, что препараты других категорий выросли в цене не более чем на 10%, а некоторые, к примеру антикоагулянты и противовирусные, стали дешевле (менее чем на 2%). В среднем же, по данным DSM Group, по всем категориям цены подросли за год на 7,5%. Подорожание коснулось препаратов, цены на которые не регулируются государством. А рост ценника объясняется повышением издержек производителей, к которым относятся увеличение стоимости субстанций, изменение логистики, инфляция и т. д.

По данным Росздравнадзора, лекарства, которые входят в перечень ЖНВЛП, стали дороже незначительно – на 1,8%.