В конце февраля этого года администрация Каменска-Шахтинского намерена объявить конкурс по выбору подрядной организации, которая начнет работы по благоустройству городской набережной по программе «Комфортная городская среда».

Проект благоустройства объекта рассчитан на 2023-2024 годы. В 2023 г. подрядчик должен будет освоить 129,3 млн руб.

Кроме того, в 2023 г. для участия в областном конкурсе будет направлен дизайн-проект благоустройства городского парка Победы.

Об этом сообщил в ходе прямой линии 27 января замглавы города по ЖКХ Роман Кравцов.