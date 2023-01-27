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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменский проект набережной победил, город получил 95 миллионов

ЖКХ

Каменскую набережную начнут ремонтировать в 2023 году

Каменскую набережную начнут ремонтировать в 2023 году

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В конце февраля этого года администрация Каменска-Шахтинского намерена объявить конкурс по выбору подрядной организации, которая начнет работы по благоустройству городской набережной по программе «Комфортная городская среда».

Проект благоустройства объекта рассчитан на 2023-2024 годы. В 2023 г. подрядчик должен будет освоить 129,3 млн руб.
Кроме того, в 2023 г. для участия в областном конкурсе будет направлен дизайн-проект благоустройства городского парка Победы.
Об этом сообщил в ходе прямой линии 27 января замглавы города по ЖКХ Роман Кравцов.

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