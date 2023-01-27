В нашей группе во «ВКонтакте» жители города написали: «На виадуке справа на подъем дорога «убитая», по встречной объезжают эти ямы».

Речь идет о виадуке на пр. Карла Маркса в центре города, который смело можно назвать злополучным, поскольку проблемы там постоянны и плохо решаемы.

Администрация города отреагировала на жалобу.

«По информации МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства г. Каменск-Шахтинский», в рамках контракта 2023-2024 гг. предусмотрены работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети города. Ямочный ремонт на подъезде к виадуку со стороны ул. Героев Пионеров (четная сторона) будет выполнен весной-летом 2023 года», ответили под ником «Администрация Каменск-Шахтинский».