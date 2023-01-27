27 января в ходе прямого эфира замглавы администрации города по ЖКХ Роман Кравцов сообщил, что в 2023 году планируется закупить 482 контейнера для твердых коммунальных отходов (ТКО) и 112 для крупногабаритного мусора (КГО).

Также в этом году будут изготовлены бетонные основания для 155 контейнерных площадок города. На эти цели предусмотрено 43 млн руб.

В 2022 году за счет средств резервного фонда правительства Ростовской области были приобретены и установлены в Каменске-Шахтинском 214 контейнеров для ТКО и 10 бункеров для КГО на сумму 3 млн 389 тыс. руб.