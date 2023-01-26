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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сотрудники каменского батальона задержали водителя с фальшивыми правами

транспорт

Жители новых субъектов России могут поменять права и поставить авто на учет

Опубликовано

Жители новых субъектов РФ могут обменять регистрационные документы и водительские удостоверения в регистрационно-экзаменационном пункте в Ростове-на-Дону.

Пункт открыт по адресу: ул. Доватора, 154а. График приема граждан Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей:

  • понедельник – прием не ведется
  • вторник — с 8 до 18
  • среда — с 8 до 18
  • четверг — с 9 до 12
  • пятница — с 8 до 18
  • суббота — с 8 до 17
  • воскресенье – прием не ведется.

Контактные телефоны:

  • по обмену регистрационных документов: 8 (863) 249-33-73
  • по обмену водительских удостоверений: 8 (863) 249-33-93.

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