транспорт
Жители новых субъектов России могут поменять права и поставить авто на учет
Жители новых субъектов РФ могут обменять регистрационные документы и водительские удостоверения в регистрационно-экзаменационном пункте в Ростове-на-Дону.
Пункт открыт по адресу: ул. Доватора, 154а. График приема граждан Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей:
- понедельник – прием не ведется
- вторник — с 8 до 18
- среда — с 8 до 18
- четверг — с 9 до 12
- пятница — с 8 до 18
- суббота — с 8 до 17
- воскресенье – прием не ведется.
Контактные телефоны:
- по обмену регистрационных документов: 8 (863) 249-33-73
- по обмену водительских удостоверений: 8 (863) 249-33-93.