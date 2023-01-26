Жители новых субъектов РФ могут обменять регистрационные документы и водительские удостоверения в регистрационно-экзаменационном пункте в Ростове-на-Дону.

Пункт открыт по адресу: ул. Доватора, 154а. График приема граждан Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей:

понедельник – прием не ведется

вторник — с 8 до 18

среда — с 8 до 18

четверг — с 9 до 12

пятница — с 8 до 18

суббота — с 8 до 17

воскресенье – прием не ведется.

Контактные телефоны: