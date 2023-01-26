Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

В городе Донецке Ростовской области правоохранители пресекли попытку сбыта наркотиков. Задержан 30-летний местный житель, ранее судимый за кражу и грабеж, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РО.

Досмотрев подозреваемого, оперативники обнаружили пакет с белым порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это производное наркотического средства n-метилэфедрон общей массой 72,82 грамма.

Полицейские установили, что задержанный приобретал наркотики через интернет-магазин. После получения координат от неизвестных лиц злоумышленник забирал запрещенные вещества бесконтактным способом, расфасовывал на более мелкие партии и хранил их с целью дальнейшего сбыта посредством тайников-закладок.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время фигурант задержан.