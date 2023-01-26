Замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин сообщил РИА Новости, что сети телеоператоров были взломаны в ряде городов региона.

«Действительно, 25 января в ряде городов Ростовской области были зафиксированы факты взлома сетей кабельных телеоператоров», – сообщил Тюрин.

Напомним, накануне в местных соцсетях и мессенджерах сообщали, что в Каменске-Шахтинском, Шахтах, Белой Калитве и других городах области «взломали ТВ». Как сообщали подписчики «ПИКа», замена телесигнала произошла 25 января в 16.30. На экранах телевизоров вдруг появилась говорящая голова нынешнего украинского президента. Зрители, привыкшие видеть Зеленского в кино, сначала подумали, что в эфир встрял сериал типа «Слуги народа». Некоторые прокомментировали финт таким образом: «Зеленский соскучился по российскому телевидению».

Жители нескольких приграничных регионов также обратили внимание на вмешательство в сеть.

На каменском ретрансляторе «ПИКу» подтвердили несанкционированное вмешательство в спутниковое вещание. Оперативными дежурными ретранслятора был осуществлен переход на прием сигнала с резервного источника, после чего трансляция российских программ восстановилась.