общество
В России пройдет эксперимент по борьбе с просрочкой
Для этого собираются внедрить систему, исключающую возможность продажи просроченной продукции.
Проведение эксперимента пройдет с 1 февраля по 1 августа текущего года. Кроме исключения возможности из продажи просрочки, система также проследит за незаконно введенной в оборот табачной и никотиносодержащей продукции. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.
Так, в эксперименте будут участвовать отдельные виды молочной продукции, бутилированная питьевая и минеральная вода, а также пиво и некоторые слабоалкогольные напитки.
Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».
Среди табачной и никотиносодержащей продукции под эксперимент попадут:
- курительный, жевательный и нюхательный табак;
- табак для кальяна;
- курительные смеси для кальяна, не содержащие табака;
- электронные системы нагревания табака.
«Основная задача эксперимента – отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Если он пройдет успешно, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введенной в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением», – говорится в телеграм-канале правительства РФ.