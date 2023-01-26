Для этого собираются внедрить систему, исключающую возможность продажи просроченной продукции.

Проведение эксперимента пройдет с 1 февраля по 1 августа текущего года. Кроме исключения возможности из продажи просрочки, система также проследит за незаконно введенной в оборот табачной и никотиносодержащей продукции. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.

Так, в эксперименте будут участвовать отдельные виды молочной продукции, бутилированная питьевая и минеральная вода, а также пиво и некоторые слабоалкогольные напитки.

Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».

Среди табачной и никотиносодержащей продукции под эксперимент попадут:

курительный, жевательный и нюхательный табак;

табак для кальяна;

курительные смеси для кальяна, не содержащие табака;

электронные системы нагревания табака.

«Основная задача эксперимента – отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Если он пройдет успешно, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введенной в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением», – говорится в телеграм-канале правительства РФ.