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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России пройдет эксперимент по борьбе с просрочкой

общество

В России пройдет эксперимент по борьбе с просрочкой

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Для этого собираются внедрить систему, исключающую возможность продажи просроченной продукции.

Проведение эксперимента пройдет с 1 февраля по 1 августа текущего года. Кроме исключения возможности из продажи просрочки, система также проследит за незаконно введенной в оборот табачной и никотиносодержащей продукции. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.
Так, в эксперименте будут участвовать отдельные виды молочной продукции, бутилированная питьевая и минеральная вода, а также пиво и некоторые слабоалкогольные напитки.
Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».
Среди табачной и никотиносодержащей продукции под эксперимент попадут:

  • курительный, жевательный и нюхательный табак;
  • табак для кальяна;
  • курительные смеси для кальяна, не содержащие табака;
  • электронные системы нагревания табака.

«Основная задача эксперимента – отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Если он пройдет успешно, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введенной в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением», – говорится в телеграм-канале правительства РФ.

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