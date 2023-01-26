На пустыре между домами №№ 62 и 62а на ул. Красной в Каменске-Шахтинском начались строительные работы.

Будущую стройплощадку уже очистили от мусора и поросли деревьев, засыпали щебнем и обнесли забором.

Как пояснил «ПИКу» представитель городской компании застройщика «СУ-5», на этом месте построят двухподъездный пятиэтажный дом. Рядом с ним, ближе к дому № 62а, появится детская площадка. Кроме того, будут обустроены проезды и автомобильные парковки.

Что интересно, то появлению еще одного жилого дома в и без того тесном микрорайоне рады не все соседи. Некоторые уже успели пожаловаться в прокуратуру. Наш корреспондент выслушал обе стороны строительного вопроса и об их позициях расскажет в «ПИКе» от 1 февраля.