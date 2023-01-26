В Ростовской области продолжается сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом.

По данным Роспотребнадзора, за третью неделю (с 16 по 22 января) в области зарегистрировано более 16,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ (39,3 на 10 тыс. населения), что на 5,7 % ниже эпидемического порога.

С 16 по 22 января в регионе обследовано более 2800 человек с диагнозом ОРВИ, в 40,4 % от всех положительных находок (99) выявлен вирус гриппа.

В Каменске-Шахтинском, по данным начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Каменске Валентины Тыквинской, за третью неделю января ОРВИ в городе заболели 423 человека (на 2-й неделе – 409), случаев заболевания коронавирусной инфекцией – 7, внебольничными пневмониями – 11. Эпидпорог не превышен.