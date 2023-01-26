власть
На рекламных щитах не приветствуют иностранные слова
25 января президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменениях в культурной государственной политике.
Одна из поправок касается защиты и поддержки русского языка как государственного. На вывесках, коммерческих продуктах и в рекламе заимствования слов из иностранных языков не приветствуются, а использование нецензурной лексики вообще недопустимо.
Кроме того, в указе имеется пункт, который позволяет переводить одаренных учеников на индивидуальный план обучения. Это направлено на развитие потенциала детей.
Также совершенствуется российская информационно-поисковая система. Выдача результатов запросов в отечественных поисковиках «Яндекс», Rambler и других должна способствовать интеллектуальному и творческому развитию личности жителя РФ.
С полным текстом поправок можно ознакомиться здесь.