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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На рекламных щитах не приветствуют иностранные слова

власть

На рекламных щитах не приветствуют иностранные слова

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25 января президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменениях в культурной государственной политике.

Одна из поправок касается защиты и поддержки русского языка как государственного. На вывесках, коммерческих продуктах и в рекламе заимствования слов из иностранных языков не приветствуются, а использование нецензурной лексики вообще недопустимо. 

Кроме того, в указе имеется пункт, который позволяет переводить одаренных учеников на индивидуальный план обучения. Это направлено на развитие потенциала детей. 

Также совершенствуется российская информационно-поисковая система. Выдача результатов запросов в отечественных поисковиках «Яндекс», Rambler и других должна способствовать интеллектуальному и творческому развитию личности жителя РФ.

С полным текстом поправок можно ознакомиться здесь

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