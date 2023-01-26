Воспитанница каменского клуба «Тори» Мария Шеверева вошла в состав сборной Ростовской области, завоевав первое место на соревнованиях по каратэ «Зима-2023». Об этом «ПИКу» сообщил тренер клуба Александр Кравченко.

Областной турнир, в котором приняли участие более 400 спортсменов из Ростовской области, Краснодарского края, Крыма, прошел 22 января в Ростове. Конкуренция была крайне высокой, поскольку это был один из этапов отбора на первенство России, которое пройдет этой весной в Нальчике (Кабардино-Балкария). По итогам соревнований Мария Шеверева стала чемпионкой области и будет представлять РО на первенстве России.