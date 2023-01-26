В 2023 году по новой программе модернизации объектов коммунальной инфраструктуры запланирован значительный объем работ по обновлению сетей канализации и водоводов в городах и районах области.

Как сообщает региональная пресс-служба, в этом году предстоит капитально отремонтировать 109,7 км водопроводных и 45,2 км канализационных сетей в городах Гуково, Новошахтинск, Таганрог, Шахты, Белокалитвинском и Красносулинском городских поселениях. Каменск, увы, там не числится.

Также правительство сообщает, что в 2023 году намечено построить Красносулинский и Новочеркасский МЭОК*. Красносулинский должен будет обслуживать мусорные потребности Каменска-Шахтинского, Донецка и Каменского района.

*Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс