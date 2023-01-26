Утром 26 января автомобиль ВАЗ-2115, следовавший по ул. Профильной от пос. Южного, угодил в яму на участке между кольцом и поворотом на промзону.

В результате у легковушки оказалось пробитым правое переднее колесо.

– Обычно я запросто объезжаю эти ямы, но тут меня фуры зажали так, что по-другому проехать не получилось, – посетовал корреспонденту «ПИКа» владелец машины Сергей.

Отметим, этот участок дороги на улице Профильной находится в крайне «убитом» состоянии почти круглый год, а асфальтовых латок хватает от силы на пару месяцев.

Неужели проблема только в том, что подрядчики из года в год выполняют ремонт некачественно? Оказывается, причин несколько, и мы о них расскажем подробно в номере «ПИКа» от 1 февраля.