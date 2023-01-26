Должность главы администрации Шахт освободил Андрей Ковалев, который ранее три года был сити-менеджером соседнего Донецка.

— Завершается еще один этап моей трудовой деятельности. Сегодня я сложил полномочия главы администрации города Шахты, — написал в своем телеграм-канале чиновник, не указав причины своего решения.

Андрей Ковалев работал сити-менеджером Шахт с 2018 года. До того как занять эту должность, он с 2015 года возглавлял администрацию Донецка Ростовской области.