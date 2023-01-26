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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бывший глава администрации Донецка покинул свой пост и в Шахтах
2017 г. Глава администрации Донецка А. Ковалев получает награду из рук замгубернатора Ростовской области С. Б. Сидаша. Фото: donetsk-ro.donland.ru.

власть

Бывший глава администрации Донецка покинул свой пост и в Шахтах

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Должность главы администрации Шахт освободил Андрей Ковалев, который ранее три года был сити-менеджером соседнего Донецка.

— Завершается еще один этап моей трудовой деятельности. Сегодня я сложил полномочия главы администрации города Шахты, — написал в своем телеграм-канале чиновник, не указав причины своего решения.

Андрей Ковалев работал сити-менеджером Шахт с 2018 года. До того как занять эту должность, он с 2015 года возглавлял администрацию Донецка Ростовской области.

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