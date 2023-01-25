Вопрос содержания дорог в зимний период обсуждался в Минтрансе Донского региона на этой неделе.

В ходе совещания министру транспорта Владимиру Окуневу продемонстрировали возможности подсчета работающей на дорогах техники, их максимальную скорость, расход ГСМ и противогололедных материалов при помощи аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС на спецтехнику. Помимо эффективности уборочных машин, навигационные системы могут определить причины заторов на дорогах, в том числе возникших из-за снегопадов или ледяных дождей, сообщает Правительство Ростовской области.

В свою очередь В. Окунев отметил, что зимнее содержание – это не только уборка дорог от снега и наледи, но и устранение дефектов дорожного покрытия, возникших из-за резкого перепада температур. Поэтому все ямы, образовавшиеся зимой, должны быть ликвидированы в апреле, до начала дорожного сезона.